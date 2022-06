Parigi nega l'estradizione di 10 ex terroristi in Italia: tra loro anche Pietrostefani. Meloni: ?«Draghi intervenga» (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Chambre de l'Instruction della Corte d'Appello di Parigi ha deciso di negare l'estradizione richiesta dall'Italia per i 10 ex terroristi delle Br arrestati nell'ambito... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Chambre de l'Instruction della Corte d'Appello diha deciso dire l'richiesta dall'per i 10 exdelle Br arrestati nell'ambito...

Pubblicità

TgLa7 : #Francia, Corte d'Appello Parigi nega estradizione richiesta da Italia per 10 ex terroristi rossi arrestati in oper… - RaiNews : Sono dieci gli italiani condannati per terrorismo negli anni di piombo e rifugiatisi in Francia dagli anni Ottanta… - Noiconsalvini : PARIGI, NEGATA L'ESTRADIZIONE CHIESTA DALL'ITALIA PER DIECI EX TERRORISTI ROSSI: CHI SONO - antonello_piras : RT @LegaSalvini: PARIGI, NEGATA L'ESTRADIZIONE CHIESTA DALL'ITALIA PER DIECI EX TERRORISTI ROSSI: CHI SONO - carolpantanifi : RT @LegaSalvini: PARIGI, NEGATA L'ESTRADIZIONE CHIESTA DALL'ITALIA PER DIECI EX TERRORISTI ROSSI: CHI SONO -