Parigi nega l'estradizione di 10 ex terroristi in Italia: tra loro anche Pietrostefani, mandante dell'omicidio di Luigi Calabresi (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Chambre de l'Instruction della Corte d'Appello di Parigi ha deciso di negare l'estradizione richiesta dall'Italia per i 10 ex terroristi delle Br arrestati nell'ambito... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Chambre de l'Instructiona Corte d'Appello diha deciso dire l'richiesta dall'per i 10 exe Br arrestati nell'ambito...

Pubblicità

TgLa7 : #Francia, Corte d'Appello Parigi nega estradizione richiesta da Italia per 10 ex terroristi rossi arrestati in oper… - TUENTIONTUITTER : RT @GiancarloDeRisi: Che canaglie i nostri amici francesi!Parigi nega l'#estradizione in Italia degli ex #brigatisti Non saranno estradati… - infoitinterno : Parigi nega l'estradizione di dieci ex terroristi in Italia - annaritaventuri : Terroristi rossi, Parigi nega l'estradizione. Salvini: 'Vergogna e schifo' -succede xchè Draghi vola tanto alto che Macron nn l'ha visto - GiancarloDeRisi : Che canaglie i nostri amici francesi!Parigi nega l'#estradizione in Italia degli ex #brigatisti Non saranno estrada… -