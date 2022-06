Parigi nega l'estradizione degli ex terroristi rossi in Italia (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Chambre de l'Instruction della Corte d'Appello di Parigi ha deciso di negare l'estradizione richiesta dall'Italia per i 10 ex terroristi rossi arrestati nell'ambito dell'operazione 'Ombre rosse' ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Chambre de l'Instruction della Corte d'Appello diha deciso dire l'richiesta dall'per i 10 exarrestati nell'ambito dell'operazione 'Ombre rosse' ...

Pubblicità

marcov2 : Visto che è stata negata l'estradizione per i vecchi terroristi arrestati a Parigi si tornerà a parlare della dottr… - ArrigoEmiliano : Parigi nega estradizione richiesta da Italia per 10 brigatisti tra cui l'ex militante di Lotta Continua Giorgio Pie… - gazzettaparma : La Corte d'appello respinge la richiesta per i 10 italiani - Marco02839896 : RT @Libero_official: La Chambre de l'Instruction di #Parigi nega l'estradizione richiesta dall'#Italia per 10 ex terroristi rossi, tra loro… - Libero_official : La Chambre de l'Instruction di #Parigi nega l'estradizione richiesta dall'#Italia per 10 ex terroristi rossi, tra l… -