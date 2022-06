Papa: ‘come Chiesa sperimentiamo tante resistenze, spesso incatenati' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Città del Vaticano, 29 giu. (Ankronos) - Città del Vaticano, 29 giu.(Adnkronos) "sperimentiamo ancora tante resistenze interiori che non ci permettono di metterci in movimento". Lo denuncia il Papa celebrando la messa in Basilica Vaticana in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo. "A volte, come Chiesa, siamo sopraffatti dalla pigrizia e preferiamo restare seduti a contemplare le poche cose sicure che possediamo, invece di alzarci per gettare lo sguardo verso orizzonti nuovi, verso il mare aperto. Siamo spesso incatenati come Pietro nella prigione dell'abitudine, spaventati dai cambiamenti e legati alla catena delle nostre consuetudini. Ma così si scivola nella mediocrità spirituale, si corre il rischio di "tirare a campare" anche nella vita pastorale, si ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Città del Vaticano, 29 giu. (Ankronos) - Città del Vaticano, 29 giu.(Adnkronos) "ancorainteriori che non ci permettono di metterci in movimento". Lo denuncia ilcelebrando la messa in Basilica Vaticana in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo. "A volte, come, siamo sopraffatti dalla pigrizia e preferiamo restare seduti a contemplare le poche cose sicure che possediamo, invece di alzarci per gettare lo sguardo verso orizzonti nuovi, verso il mare aperto. Siamocome Pietro nella prigione dell'abitudine, spaventati dai cambiamenti e legati alla catena delle nostre consuetudini. Ma così si scivola nella mediocrità spirituale, si corre il rischio di "tirare a campare" anche nella vita pastorale, si ...

Pubblicità

antonio3160 : Qualcuno che propone #bertolaso come successore di Papa Francesco? - SandroS96 : @Agenzia_Ansa Fare i processi alle salme come per papa formoso? ?? - TV7Benevento : Papa: ‘come Chiesa sperimentiamo tante resistenze, spesso incatenati’ - - xxperfectnowxx : mio papà che mi manda gli updates degli inhaler come se io non li avessi già visti - brooklynsawlou : rendo conto che ha più a che fare con quello che ha lasciato agli altri, come verrà ricordato da chi lo vedeva un’o… -

Gran rischio tra non - voto e populismi. Cambiare marcia ora ... contemporaneamente, in voti di protesta verso movimenti a torto o a ragione bollati come '...hanno le stesse idee e lo stesso tenore di vita (praticamente il contrario di quello che dice spesso papa ... Ius Scholae, Ius Soli e Ius Sanguinis: quali sono le differenze Da tempo dunque ci siamo abituati a sentire parole strane come Ius Soli o Ius Sanguinis (d'altronde quando si ha a che fare con questioni legate al Diritto, spesso si ricorre al latino), ma cosa ... Radio Bombo ... contemporaneamente, in voti di protesta verso movimenti a torto o a ragione bollati'...hanno le stesse idee e lo stesso tenore di vita (praticamente il contrario di quello che dice spesso...Da tempo dunque ci siamo abituati a sentire parole straneIus Soli o Ius Sanguinis (d'altronde quando si ha a che fare con questioni legate al Diritto, spesso si ricorre al latino), ma cosa ... Giubileo 2025, l'autore del logo scelto dal Papa è di Trani: Giacomo Travisani - ilgiornaleditrani