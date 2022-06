Paolo, significato e origine del nome (Di mercoledì 29 giugno 2022) Di uso comune ai giorni nostri e ben attestato su tutto il territorio nazionale, il nome Paolo deriva dal latino Paulus, noto fin dall’epoca dell’antica Roma, trattandosi del cognomen romano della gens Aemilia tratto dall’omonimo aggettivo, paulus, che significa, in senso stretto, “di piccola quantità”, “piccolo”. Considerando il contesto dei cognomina romani, è possibile che, in origine, Paulus venisse imposto o al figlio più giovane -ovvero “il più piccolo” – oppure al più piccolo o più giovane fra due membri omonimi dello stesso nucleo familiare; ad esempio, nel caso della tradizionale omonimia fra nonno e nipote o, talvolta, anche fra padre e figlio o ancora tra fratelli, e via dicendo. La stessa logica, per maggior chiarezza, fa da sfondo a tutta una serie di cognomina latini, quali ad esempio Primo, Secondo, ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 29 giugno 2022) Di uso comune ai giorni nostri e ben attestato su tutto il territorio nazionale, ilderiva dal latino Paulus, noto fin dall’epoca dell’antica Roma, trattandosi del cogn romano della gens Aemilia tratto dall’omonimo aggettivo, paulus, che significa, in senso stretto, “di piccola quantità”, “piccolo”. Considerando il contesto dei cognomina romani, è possibile che, in, Paulus venisse imposto o al figlio più giovane -ovvero “il più piccolo” – oppure al più piccolo o più giovane fra due membri omonimi dello stesso nucleo familiare; ad esempio, nel caso della tradizionale omonimia fra nonno e nipote o, talvolta, anche fra padre e figlio o ancora tra fratelli, e via dicendo. La stessa logica, per maggior chiarezza, fa da sfondo a tutta una serie di cognomina latini, quali ad esempio Primo, Secondo, ...

