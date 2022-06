Pubblicità

FQMagazineit : Pamela Rosato, morta a 42 anni la violinista pugliese di Al Bano e del Festival di Sanremo - NinoChiarello : Addio a Pamela Rosato, violinista di Al Bano e a Sanremo: l’artista aveva 42 anni - roccogarramone2 : RT @LICIO15: Addio a Pamela Rosato, violinista di Al Bano e a Sanremo: l’artista aveva 42 anni - roccogarramone2 : RT @fanpage: È scomparsa prematuramente Pamela Rosato, la violinista pugliese che aveva collaborato con Al Bano e suonato sul palco del Fes… - LICIO15 : Addio a Pamela Rosato, violinista di Al Bano e a Sanremo: l’artista aveva 42 anni -

Il mondo della musica piange, la violinista che aveva suonato con Al Bano e al Festival di Sanremo. Il mondo della musica italiana piange, violinista che aveva suonato per Al Bano e per il Festival di ...Una notizia terribile scuote il mondo della musica: è morta, violinista molto nota che vantava, tra le sue collaborazioni, alcuni progetti con AlBano nonché qualche partecipazione come musicista al Festival di Sanremo. Come apprendiamo da Fanpage,...Pamela Rosato era nata a Mesagne, in provincia di Brindisi, dove era cresciuta e dove aveva studiato: da alcuni anni viveva a Senigallia, dove si era trasferita dopo il matrimonio.I funerali si terranno oggi alle 9 presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore nel quartiere della Cesanella. Aveva solo 42 anni Pamela Rosato, violinista di grande talento e nota in tutta Italia: è s ...