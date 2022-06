Paltrinieri oro | Acerenza argento Straordinaria Italia nella 10 km maschile ai Mondiali di nuoto

Pubblicità

sportface2016 : +++ITALIA DA URLO NELLA 10KM DI NUOTO DI FONDO: ORO GREGORIO #PALTRINIERI, ARGENTO DOMENICO #ACERENZA. SPETTACOLO AZZURRO A #BUDAPEST+++ - OptaPaolo : 1 - Gregorio #Paltrinieri diventa oggi il primo nuotatore italiano della storia a vincere una medaglia d'oro indivi… - gippu1 : Oro nei 1500, argento nei 5000, oro nei 10000: Gregorio #Paltrinieri è ormai a tanto così da Emil Zatopek 1952. Sp… - Ile940 : RT @perchetendenza: 'Greg' e #Acerenza: Perché Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza hanno vinto rispettivamente la medaglia d'oro e d'a… - dade494 : RT @OptaPaolo: 1 - Gregorio #Paltrinieri diventa oggi il primo nuotatore italiano della storia a vincere una medaglia d'oro individuale ai… -

Nuova impresa di Gregorioai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Il campione emiliano ha vinto la medaglia d'nella 10 km di fondo, che si aggiunge all'nei 1500sl in vasca e al bronzo in staffetta e all'...Nuova impresa di Gregorioai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Il campione emiliano ha vinto la medaglia d'nella 10 km di fondo, che si aggiunge all'nei 1500sl in vasca e al bronzo in staffetta e all'...Gregorio Paltrinieri è (ancora di più) nella storia: l'azzurro ha vinto la medaglia d'oro anche anche nella 10 km di fondo ai Mondiali di ...Nuova impresa di Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Il campione emiliano ha vinto la medaglia d'oro nella 10 km di fondo, che si aggiunge all'oro nei 1500sl in vasca e al b ...