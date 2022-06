Paltrinieri oro | Acerenza argento Straordinaria Italia nella 10 km maschile ai Mondiali di nuoto

Pubblicità

sportface2016 : +++ITALIA DA URLO NELLA 10KM DI NUOTO DI FONDO: ORO GREGORIO #PALTRINIERI, ARGENTO DOMENICO #ACERENZA. SPETTACOLO AZZURRO A #BUDAPEST+++ - OptaPaolo : 1 - Gregorio #Paltrinieri diventa oggi il primo nuotatore italiano della storia a vincere una medaglia d'oro indivi… - rtl1025 : ?????? Nuova impresa di Gregorio #Paltrinieri ai #Mondiali di nuoto in corso a #Budapest. Il campione emiliano ha vin… - flamanc24 : RT @Ri_Ghetto: IL FOTTUTO PALTRINIERI A MEDAGLIA ANCHE OGGI E PURE CON UN ALTRO ORO IO BOOOOOOOOOOOOOH #Budapest2022 - sportivoink : Gregorio e Domenico. Oro e Argento. 10 km di fondo. Ripeto... Campione e vice, nelle particelle delle acque di… -

Commenta per primo Gigantesco, immenso. Gregorioconquista anche l'nella dieci chilometri, la maratona del mare (specialità olimpica) e mette il punto esclamativo su un mondiale straordinario nel giugno di Budapest. Il gigante ...14.23 Nuoto, Mondiali:10km Splendida doppietta azzurra ai Mondiali di nuoto a Budapest. Gregorionella 10km di fondo precede Domenico Acerenza. Completa il podio il tedesco Florian Wellbrock che ...Fantastica doppietta del nuoto azzurro nel fondo. Nuova impresa di Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Il ...Nuova impresa di Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Il campione emiliano ha vinto la medaglia d’oro nella 10 km di fondo, che si aggiunge all’oro nei 1500sl in vasca e al b ...