Paltrinieri, l'importante è esagerare - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gregorio PAltrinieri Non sono sicuro che il mio figlioccio PAltrinieri conosca il canzoniere del mitico Enzo Jannacci. Del resto, giustamente questo storico fachiro dell'acqua appartiene ad un'altra ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) GregorioNon sono sicuro che il mio figlioccioconosca il canzoniere del mitico Enzo Jannacci. Del resto, giustamente questo storico fachiro dell'acqua appartiene ad un'altra ...

Pubblicità

Ilsuperbo89 : Doppietta #Paltrinieri. Oro in vasca e acque libere. È successo. Sei il N.1 GREG. Il primo uomo ad aver fatto tutto… - solounastella : RT @RadioSportiva: «Sono anni che pensavo di valere meno, vincere una gara così è stato molto importante». Così Paltrinieri dopo l'oro mond… - solounastella : RT @sportface2016: #FINABudapest2022, bronzo per l’Italia nella 4×1500. #Paltrinieri: 'È stata dura, ma podio importante' - sportface2016 : #FINABudapest2022, bronzo per l’Italia nella 4×1500. #Paltrinieri: 'È stata dura, ma podio importante' - RadioSportiva : «Sono anni che pensavo di valere meno, vincere una gara così è stato molto importante». Così Paltrinieri dopo l'oro… -