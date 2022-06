Pallanuoto, Mondiali 2022: risultati 29 giugno. Serbia eliminata! (Di mercoledì 29 giugno 2022) I Mondiali 2022 di Pallanuoto sono proseguiti oggi, mercoledì 29 giugno, in due città dell’Ungheria. Il Settebello di Alessandro Campagna sta per giocare nei quarti contro l’Ungheria, ma sa già che in caso di vittoria sfiderà le Grecia, vittoriosa oggi contro gli Stati Uniti per 16-11. Dall’altra parte del tabellone a firmare la sorpresa di giornata è la Croazia, che batte per 14-12 la Serbia, e nel penultimo atto se la vedrà con la Spagna, che piega il Montenegro per 7-6. Serbi, statunitensi e montenegrini potranno ambire al massimo al quinto posto. risultati 29 giugno Mercoledì 29 giugno Finale 15° posto a Szeged 14.00 (31) LM25-LM26 Brasile-Canada non disputata Finale 13° posto a Szeged 15.30 (32) WM25-WM26 Germania-Kazakistan 16-7 Semifinali 9° ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Idisono proseguiti oggi, mercoledì 29, in due città dell’Ungheria. Il Settebello di Alessandro Campagna sta per giocare nei quarti contro l’Ungheria, ma sa già che in caso di vittoria sfiderà le Grecia, vittoriosa oggi contro gli Stati Uniti per 16-11. Dall’altra parte del tabellone a firmare la sorpresa di giornata è la Croazia, che batte per 14-12 la, e nel penultimo atto se la vedrà con la Spagna, che piega il Montenegro per 7-6. Serbi, statunitensi e montenegrini potranno ambire al massimo al quinto posto.29Mercoledì 29Finale 15° posto a Szeged 14.00 (31) LM25-LM26 Brasile-Canada non disputata Finale 13° posto a Szeged 15.30 (32) WM25-WM26 Germania-Kazakistan 16-7 Semifinali 9° ...

