Pallanuoto maschile, Mondiali Budapest 2022: impresa Italia contro l’Ungheria, il Settebello è in semifinale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Straordinaria impresa dell’Italia che batte 11-10 l’Ungheria padrone di casa ai Mondiali di Budapest 2022 nei quarti di finale del torneo di Pallanuoto maschile e vola così in semifinale, dove affronterà la Grecia in una partita non di certo insormontabile per un Settebello che è andato oltre i propri limiti estromettendo i magiari in una partita praticamente perfetta, soprattutto a livello difensivo. Venerdì appuntamento per cuori forti con lo scontro con gli ellenici che può consentire ai campioni del mondo in carica di rincorrere il sogno proibito di riconfermarsi. Il primo periodo è favorevole ai magiari, che segnano per due volte con Harai, doppietta intervallata dal momentaneo pari di Dolce. Il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Straordinariadell’che batte 11-10padrone di casa aidinei quarti di finale del torneo die vola così in, dove affronterà la Grecia in una partita non di certo insormontabile per unche è andato oltre i propri limiti estromettendo i magiari in una partita praticamente perfetta, soprattutto a livello difensivo. Venerdì appuntamento per cuori forti con lo scon gli ellenici che può consentire ai campioni del mondo in carica di rincorrere il sogno proibito di riconfermarsi. Il primo periodo è favorevole ai magiari, che segnano per due volte con Harai, doppietta intervallata dal momentaneo pari di Dolce. Il ...

sportface2016 : #Pallanuoto, impresa #Italia contro l'#Ungheria: il #Settebello è in semifinale ai Mondiali #FINABudapest2022 - BaglioniLaura : Pallanuoto maschile: Italia 11 - Ungheria 10 Italia in semifinale - yoliebes : BREAK NEWS: il mondiale di pallanuoto maschile lo vincerà una squadra del Mediterraneo. #Budapest2022 - zazoomblog : LIVE – Italia-Ungheria 5-4: quarti di finale pallanuoto maschile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA - #Italia-Unghe… - zazoomblog : LIVE – Italia-Ungheria 1-1: quarti di finale pallanuoto maschile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA - #Italia-Unghe… -