Pallanuoto maschile, Italia-Grecia in tv: data, canale, orario e diretta streaming semifinali Mondiali Budapest 2022 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Inizia il conto alla rovescia per Italia-Grecia, partita valevole per le semifinali del torneo maschile di Pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. Il Settebello del Ct Sandro Campagna, dopo aver battuto i padroni di casa dell’Ungheria, vuole continuare a sognare e per farlo dovrà superare la formazione greca, reduce dalla vittoria contro gli Stati Uniti. Chi si assicurerà una medaglia accedendo nella finalissima per l’oro? L’appuntamento è per le ore 16.00 di venerdì 1 luglio. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. Pallanuoto maschile: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA IL TABELLONE maschile PROGRAMMA Pallanuoto: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Inizia il conto alla rovescia per, partita valevole per ledel torneodiaidi. Il Settebello del Ct Sandro Campagna, dopo aver battuto i padroni di casa dell’Ungheria, vuole continuare a sognare e per farlo dovrà superare la formazione greca, reduce dalla vittoria contro gli Stati Uniti. Chi si assicurerà una medaglia accedendo nella finalissima per l’oro? L’appuntamento è per le ore 16.00 di venerdì 1 luglio. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA IL TABELLONEPROGRAMMA: ...

