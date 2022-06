Pallanuoto, Italia-Grecia: quando si gioca la semifinale dei Mondiali, orario, programma, tv, streaming (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’Italia affronterà la Grecia nella semifinale dei Mondiali 2022 di Pallanuoto. Il Settebello ha sconfitto l’Ungheria nella vasca di Budapest, demolendo i padroni di casa grazie a una prestazione semplicemente favolosa. Un trionfo per 11-10 (ma gli azzurri erano sul +4 quando mancava un minuto e mezzo al termine) che lancia la nostra Nazionale verso la prossima sfida da dentro o fuori, in programma venerdì 1° luglio (ore 16.00, salvo cambi di palinsesto) nella capitale magiara. L’Italia tornerà in acqua tra un paio di giorni per cercare di difendere il titolo iridato conquistato tre anni fa in Corea del Sud. I ragazzi del CT Sandro Campagna saranno chiamati a incrociare i temibili ellenici, vice campioni olimpici che oggi si sono sbarazzati degli USA. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’affronterà lanelladei2022 di. Il Settebello ha sconfitto l’Ungheria nella vasca di Budapest, demolendo i padroni di casa grazie a una prestazione semplicemente favolosa. Un trionfo per 11-10 (ma gli azzurri erano sul +4mancava un minuto e mezzo al termine) che lancia la nostra Nazionale verso la prossima sfida da dentro o fuori, invenerdì 1° luglio (ore 16.00, salvo cambi di palinsesto) nella capitale magiara. L’tornerà in acqua tra un paio di giorni per cercare di difendere il titolo iridato conquistato tre anni fa in Corea del Sud. I ragazzi del CT Sandro Campagna saranno chiamati a incrociare i temibili ellenici, vice campioni olimpici che oggi si sono sbarazzati degli USA. ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SIAMO IN SEMIFINALE! ?????? Ottima prova del Setterosa che supera nettamente 17-7 la Francia ai quarti: ora in semifi… - SkySport : ULTIM'ORA #PALLANUOTO MONDIALI, QUARTI DI FINALE: UNGHERIA-#ITALIA 10-11. IL SETTEBELLO IN SEMIFINALE AFFRONTERA' L… - Eurosport_IT : L'Italia soffre ma compie l'impresa, ora si sogna la finale ???????? #Budapest2022 | #Settebello | #ItaliaTeam |… - antonioanto204 : L'Italia della pallanuoto in semifinale: battuta 11-10 l'Ungheria - MatteoPitotti : RT @Gazzetta_it: Mondiali, Pallanuoto: Ungheria-Italia 10-11 -