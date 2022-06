Pallanuoto | Giochi del Mediterraneo 2022 | Serbia-Italia 8-7 Azzurrini per il bronzo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Oggi, mercoledì 29 giugno, è proseguito il torneo maschile didella 19ma edizione deidel, che si concluderà domani, giovedì 30, ad Orano, in Algeria: si sono giocate le semifinali e l’ha ceduto di misura, per 7-8, alla. Domani, alle ore 11.00 la finale per ilcontro la Spagna. L’Under 18, che vede in panchina il tecnico responsabile Alberto Angelini, ha ceduto il passo nel secondo match delle semifinali allaper 7-8, con parziali di 1-3, 0-2, 4-1, 2-2: per glitripletta di Taramasco, doppietta di De Simon e marcature singole di Urbinati e Cora. Nell’altra sfida delle semifinali la Spagna ha perso per 9-10 contro il Montenegro. Derby balcanico per l’oro domani ...