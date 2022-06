Palazzo Fuga, l’incredibile lista delle destinazioni sognate (e mai realizzate). Dalla Carfagna alla Carfagna (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNAPOLI – L’ultima idea l’ha avanzata ieri il consigliere-magistrato Catello Maresca che, di bianco vestito, dai banchi dell’opposizione, a un certo punto, ha messo a verbale: “Facciamone la sede degli uffici del Ministero per il Sud di Mara Carfagna. Del resto, è stata lei, ora, a volerci mettere 100 milioni per il restauro prossimo venturo…”. Al che, l’assessore al bilancio Pier Paolo Baretta, che è di Venezia e quindi sicuro conoscitore della commedia dell’arte, ha replicato: “Consigliere, se invece ‘del consiglio impegna…’ scriviamo su questo suo emendamento ‘la giunta tenga in considerazione anche questa soluzione’?” E’ andata a finire a tarallucci e vino. Nel senso che l’emendamento che nulla emanda, in sede di approvazione di bilancio comunale, è passato all’unanimità. Ma tant’è: l’unica cosa che garantisce è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNAPOLI – L’ultima idea l’ha avanzata ieri il consigliere-magistrato Catello Maresca che, di bianco vestito, dai banchi dell’opposizione, a un certo punto, ha messo a verbale: “Facciamone la sede degli uffici del Ministero per il Sud di Mara. Del resto, è stata lei, ora, a volerci mettere 100 milioni per il restauro prossimo venturo…”. Al che, l’assessore al bilancio Pier Paolo Baretta, che è di Venezia e quindi sicuro conoscitore della commedia dell’arte, ha replicato: “Consigliere, se invece ‘del consiglio impegna…’ scriviamo su questo suo emendamento ‘la giunta tenga in considerazione anche questa soluzione’?” E’ andata a finire a tarallucci e vino. Nel senso che l’emendamento che nulla emanda, in sede di approvazione di bilancio comunale, è passato all’unanimità. Ma tant’è: l’unica cosa che garantisce è ...

