Pagamento Pensioni Luglio 2022: calendario e date per posta, banca e bonus 200 euro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il mese di Luglio si avvicina, e con esso arriva il momento di fare chiarezza sul Pagamento delle Pensioni per Luglio 2022, sugli importi e sulle date in cui si riceverà l’emolumento. A Luglio sono attese diverse novità in cedolino, vista la presenza della quattordicesima e del bonus da 200 euro che il Governo ha stanziato per i pensionati entro i 35mila euro di reddito annuo e che arriverà in automatico insieme alla pensione. Attenzione anche alle date per ritirare la pensione di Luglio in posta o in banca, ecco tutte le informazioni utili. Pensioni Luglio 2022 in posta e ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il mese disi avvicina, e con esso arriva il momento di fare chiarezza suldelleper, sugli importi e sullein cui si riceverà l’emolumento. Asono attese diverse novità in cedolino, vista la presenza della quattordicesima e delda 200che il Governo ha stanziato per i pensionati entro i 35miladi reddito annuo e che arriverà in automatico insieme alla pensione. Attenzione anche alleper ritirare la pensione diino in, ecco tutte le informazioni utili.ine ...

