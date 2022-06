Oroscopo Branko giovedì 30 giugno 2022: le previsioni (amore e lavoro) per oggi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Oroscopo Branko giovedì 30 giugno 2022. Ultimo giorno di giugno, è giovedì e molti di voi, sicuramente, non vedono l’ora che arrivi il weekend, il primo (e caldissimo) di luglio. Ma come andrà questa giornata? Il mese si concluderà bene, con delle soddisfazioni o bisognerà tentare la fortuna posticipando un po’ le azioni? E l’amore sarà promettente? I single troveranno l’anima gemella? A tutte queste domande, come sempre, ci penserà l’astrologo Branko, puntuale con le sue previsioni! Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli Oroscopo Branko Ariete: Cerca di ascoltare di più le persone che ti sono accanto, quelle che ti stimano e ti vogliono bene. Non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022)30. Ultimo giorno di, èe molti di voi, sicuramente, non vedono l’ora che arrivi il weekend, il primo (e caldissimo) di luglio. Ma come andrà questa giornata? Il mese si concluderà bene, con delle soddisfazioni o bisognerà tentare la fortuna posticipando un po’ le azioni? E l’sarà promettente? I single troveranno l’anima gemella? A tutte queste domande, come sempre, ci penserà l’astrologo, puntuale con le sue: Ariete, Toro e GemelliAriete: Cerca di ascoltare di più le persone che ti sono accanto, quelle che ti stimano e ti vogliono bene. Non ...

Pubblicità

CorriereCitta : #Oroscopo Branko giovedì 30 giugno 2022: le previsioni (amore e lavoro) per oggi - infoitcultura : Oroscopo Branko del 15 giugno: mercoledì spettacolare, ecco per quale segno - infoitcultura : Oroscopo Branko di oggi, mercoledì 29 giugno 2022: le previsioni da Ariete a Pesci - infoitcultura : Oroscopo Branko del 18 giugno: sabato di grandi emozioni - infoitcultura : Oroscopo Branko del mese di luglio 2022: le stelle segno per segno -