(Di mercoledì 29 giugno 2022) Presto sarà online il nuovo sito web (accessibile dal portale visitlmr.it ) e i contenuti saranno raggiungibili anche grazie ai Qr Code disposti sulla segnaletica in via di ultimazione. I segnali che ...

Gazzetta D'Asti

...di "", il progetto di valorizzazione e promozione turistica del Nord Astigiano curato dall'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e finanziato dalla Regione Piemonte. Archiviati il...L'obiettivo di "" è non solo valorizzare la destinazione attraverso un racconto ibrido del territorio e delle sue eccellenze, con il coinvolgimento delle comunità locali in un percorso ... OroMonferrato: primo press tour e primi incontri, in arrivo nuovi eventi gastronomici e culturali - Gazzetta D'Asti Si sono appena conclusi i primi eventi e le prime iniziative di “OroMonferrato”, il progetto di valorizzazione e promozione turistica del Nord Astigiano curato dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roer ...Si sono appena conclusi i primi eventi e le prime iniziative di “OroMonferrato”, il progetto di valorizzazione e promozione turistica del Nord Astigiano ...