Oro Paltrinieri e argento Acerenza nella 10 km mondiale

(Di mercoledì 29 giugno 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Italfondo da sogno10 chilometri maschile ai Mondiali di nuoto in acque libere di Budapest. Gregorioha vinto la medaglia d'oro chiudendo la sua prova in 1h'50'56”: il fuoriclasse azzurro ha preceduto Domenico, in 1h50'58. Bronzo per il tedesco Florian Wellbrock. “E' un sogno: primo e secondo… E' la cosa più bella che ci poteva capitare. Mi sentivo a casa, lui era dietro di me e stavo godendo tanto – le parole dia Raisport -. Siamo migliori amici, essere sul podio insieme è la cosa più bella, ci siamo allenati dieci anni insieme e ora è stupendo – prosegue il fuoriclasse azzurro -. Torno a casa con quattro medaglie, un bottino completo: sono contentissimo, contavo molto su queste gare per dimostrare a me stesso che potevo ...