(Di mercoledì 29 giugno 2022) Anchediventa un nome ufficiale nel comparto opinionisti delVip 7, così come anticipano i colleghi de IlSussidiario.net che ci svelano di unpropriodelVip: “nuovadelVip 7? Mancherebbe solo l’annuncio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… - blogtivvu : Orietta Berti opinionista del Grande Fratello Vip: “Avrebbe firmato il contratto questa mattina” - nanettauser : con orietta berti - svbljme : luna piena di Orietta berti verrà messa al mio funerale al mio matrimonio alla mia futura nascita sarà ovunque sarà… - _la_Bitoss_ : RT @NicoloC__: LA FOTTUTA ORIETTA BERTI DOPO TUTTI I TRAPPAROLI COL BORSELLO LEI È LÌ PER DEMOLIRLI #LoveMi -

Come opinioniste, invece, dovrebbe tornare Sonia Bruganelli mentredovrebbe prendere il posto di Adriana Volpe.Al suo postoOrietta Berti opinionista del Grande Fratello Vip 7: "Avrebbe firmato il contratto questa mattina", ecco le ultime notizie.(Adnkronos) - Hanno fatto ballare tutta piazza del Duomo Fedez e J-Ax che si sono ritrovati sul palco di Love Mi , il live gratuito e benefico andato in scena in piazza del Duomo davanti ...