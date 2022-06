Ordine: “Maldini e Elliot si detestano. Il cielo su Milanello non promette niente di buono” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Paolo Maldini e Fredric Massara non hanno ancora firmato il rinnovo di contratto con il Milan. Nonostante i tanti annunci susseguiti in questi giorni, con i grandi esperti di calciomercato che più volte hanno assicurato una firma imminente, il nuovo contratto non è stato mai realmente firmato. Mentre sull’altra sponda di Milano festeggiano il ritorno di Lukaku all’Inter, Franco Ordine su Il Giornale descrive la situazione del rinnovo di Massara e Maldini come “pittoresca. Con il rischio di sfociare nel ridicolo. Perché continuano a passare le ore e i giorni, i pronostici ottimisti («firme sicure») spostati all’inizio di quest’ultimo tratto di giugno, risultano infondati, e i silenzi assordanti e imbarazzatissimi dei protagonisti, moltiplicano l’incertezza intorno a casa Milan“. Il giornalista aggiunge: “Domani 30 giugno scade il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 giugno 2022) Paoloe Fredric Massara non hanno ancora firmato il rinnovo di contratto con il Milan. Nonostante i tanti annunci susseguiti in questi giorni, con i grandi esperti di calciomercato che più volte hanno assicurato una firma imminente, il nuovo contratto non è stato mai realmente firmato. Mentre sull’altra sponda di Milano festeggiano il ritorno di Lukaku all’Inter, Francosu Il Giornale descrive la situazione del rinnovo di Massara ecome “pittoresca. Con il rischio di sfociare nel ridicolo. Perché continuano a passare le ore e i giorni, i pronostici ottimisti («firme sicure») spostati all’inizio di quest’ultimo tratto di giugno, risultano infondati, e i silenzi assordanti e imbarazzatissimi dei protagonisti, moltiplicano l’incertezza intorno a casa Milan“. Il giornalista aggiunge: “Domani 30 giugno scade il ...

