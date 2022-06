Ordine | «Il Milan ha preso a martellate lo scudetto | che figuraccia con questa storia di Maldini»

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Siamo al 29 giugno e del rinnovo di Paolonon c’è ancora l’ombra. Domani scadrà il contratto del direttore tecnico con i rossoneri. Franco, esperto di vicende rossonere, giornalista de Il Giornale, ne ha parlato a “Tutti convocati” la trasmissione radiofonica di Radio 24: “I contratti die Massara? Qualunque spiegazione diano a, laè garantita. Ilè riuscito nell’impresa epica di prendere alovinto a maggio. Oggi hanno sottoscritto un contratto da 30 milioni all’anno con Puma, più del doppio rispetto al passato eppure non ne ha parlato nessuno. Così come l’arrivo di Origi. Tutto è in secondo piano rispetto a questo rinnovo die Massara, ...

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha commentato così a "Tutti convocati" su Radio 24 il ritardo nei rinnovi di Paolo Maldini e di Frederic Massara: ...