Ordinanza anti-spreco dell’acqua anche a Seriate: multe fino a 400 euro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Seriate. Da mercoledì 29 giugno entra in vigore anche a Seriate l’Ordinanza sul risparmio idrico e le limitazioni sull’uso dell’acqua potabile. Una misura adottata a seguito dello stato di emergenza in vigore in Lombardia dal 24 giugno al 30 settembre, a causa della grave situazione di siccità, che provoca deficit idrico in diverse aree del territorio regionale. “L’acqua è una risorsa essenziale per la vita e deve essere salvaguardata da possibili sprechi, soprattutto in una situazione di siccità come questa – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli -. Invito i cittadini a un gesto di responsabilità e collaborazione nel rispettare le misure straordinarie e urgenti adottate per razionalizzare l’uso delle risorse idriche disponibili, così da garantire a tutti il soddisfacimento dei ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 giugno 2022). Da mercoledì 29 giugno entra in vigorel’sul risparmio idrico e le limitazioni sull’usopotabile. Una misura adottata a seguito dello stato di emergenza in vigore in Lombardia dal 24 giugno al 30 settembre, a causa della grave situazione di siccità, che provoca deficit idrico in diverse aree del territorio regionale. “L’acqua è una risorsa essenziale per la vita e deve essere salvaguardata da possibili sprechi, soprattutto in una situazione di siccità come questa – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli -. Invito i cittadini a un gesto di responsabilità e collaborazione nel rispettare le misure straordinarie e urgenti adottate per razionalizzare l’uso delle risorse idriche disponibili, così da garre a tutti il soddisfacimento dei ...

