Ondate di calore e inondazioni: effetto del climate-change (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) - Quest'anno gli eventi meteorologici estremi hanno portato distruzione in tutto il mondo, con migliaia di morti e milioni di sfollati. Negli ultimi tre mesi, piogge monsoniche hanno scatenato disastrose inondazioni in Bangladesh e brutali Ondate di calore hanno colpito l'Asia meridionale e l'Europa. Nel frattempo, la siccità prolungata sta portando milioni di persone sull'orlo della carestia in Africa orientale. Uno studio pubblicato da un team di scienziati del clima ha purtroppo confermato che questi fenomeni sono sintomi di un clima che sta cambiando e probabilmente diverranno la nuova normalità. Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) - Quest'anno gli eventi meteorologici estremi hanno portato distruzione in tutto il mondo, con migliaia di morti e milioni di sfollati. Negli ultimi tre mesi, piogge monsoniche hanno scatenato disastrosein Bangladesh e brutalidihanno colpito l'Asia meridionale e l'Europa. Nel frattempo, la siccità prolungata sta portando milioni di persone sull'orlo della carestia in Africa orientale. Uno studio pubblicato da un team di scienziati del clima ha purtroppo confermato che questi fenomeni sono sintomi di un clima che sta cambiando e probabilmente diverranno la nuova normalità.

Pubblicità

santegidionews : Dove il programma @vivaglianziani è attivo, la mortalità degli ultraottantenni nelle ondate di calore è ridotta fin… - santegidionews : Si prevede un’estate caldissima: le ondate di calore unite all’isolamento rappresentano un aumento della mortalità… - BarbascuraX : Comunque amici e amiche, io non è che voglio essere monotematico, ma “la siccità più grave degli ultimi 70 anni”, “… - LocalPage3 : Ondate di calore e inondazioni: effetto del climate-change - ciaktelesud : Non si ferma il caldo: ancora bollino rosso per ondate di calore a Catania, Palermo e Messina #Cronaca #caldo… -