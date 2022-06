Omicron 5, i nuovi sintomi: come riconoscerlo e quanto dura (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ormai è noto a tutti che nelle ultime settimane i casi Covid siano aumentati. Il virus è sempre più contagioso ma i suoi sintomi sono sicuramente diversi rispetto alle altre varianti Delta. Gli esperti hanno infatti dichiarato che in questo momento è importante non fare allarmismi, piuttosto di stare sempre attenti e prudenti. Vediamo quali sono i sintomi, quanto dura e la differenza. Leggi anche: Covid, impennata di contagi nel Lazio: oltre 11.000 i nuovi casi Omicron 5: quanto dura In un’intervista a Repubblica, Mauro Pistello, il professore che guida la virologia all’ospedale di Pisa, ha spiegato che attualmente sembra che la variante Omicron 5 duri molto di meno rispetto alle varianti precedenti. Per ora sembrerebbe che la sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ormai è noto a tutti che nelle ultime settimane i casi Covid siano aumentati. Il virus è sempre più contagioso ma i suoisono sicuramente diversi rispetto alle altre varianti Delta. Gli esperti hanno infatti dichiarato che in questo momento è importante non fare allarmismi, piuttosto di stare sempre attenti e prudenti. Vediamo quali sono ie la differenza. Leggi anche: Covid, impennata di contagi nel Lazio: oltre 11.000 icasi5:In un’intervista a Repubblica, Mauro Pistello, il professore che guida la virologia all’ospedale di Pisa, ha spiegato che attualmente sembra che la variante5 duri molto di meno rispetto alle varianti precedenti. Per ora sembrerebbe che la sua ...

Pubblicità

reportrai3 : Eppure, grazie al decreto rilancio del 2020 l'ospedale di Latina ha a disposizione sei milioni e 800 mila per crear… - CorriereCitta : Omicron 5, i nuovi sintomi: come riconoscerlo e quanto dura - GiorgioaSnaide5 : @ilCoperchio Speranza è contento. Ha organizzato per l'autunno la IV dose coi vaccini scaduti e I e II con i nuovi Omicron. - ElonMusk4ever : @simolar1984 Novavax è uguale se non peggio. Ma quello che mi preoccupa sono quelli 'nuovi' che stanno per arrivare… - infoitinterno : Covid, 1.573 nuovi casi e tre decessi in Puglia. «Omicron 5? Il virus più contagioso al mondo» -