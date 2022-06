Omicron 5, boom di positivi “nascosti”: l’Italia rischia di chiudere a luglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Omicron 5 ha fatto risalire i contagi: secondo l’ultimo bollettino pubblicato dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute, infatti, si è toccato il record dal 27 aprile scorso (83 mila contagiati), e di questo passo la nuova ondata potrebbe portare i positivi a quota due milioni entro fine luglio, un numero che potrebbe chiudere il Paese. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è salito al 3%. Anche se questo dato rimane molto al di sotto della soglia di emergenza, Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ha rimarcato che si tratta dello stesso dato di un anno fa: inoltre, il problema principale al momento sono i 767 mila contagiati in quarantena, che rappresentano solo il numero ufficiale, in quanto i reali positivi sarebbero almeno il doppio. Ma come mai ci sono ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 29 giugno 2022)5 ha fatto risalire i contagi: secondo l’ultimo bollettino pubblicato dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute, infatti, si è toccato il record dal 27 aprile scorso (83 mila contagiati), e di questo passo la nuova ondata potrebbe portare ia quota due milioni entro fine, un numero che potrebbeil Paese. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è salito al 3%. Anche se questo dato rimane molto al di sotto della soglia di emergenza, Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ha rimarcato che si tratta dello stesso dato di un anno fa: inoltre, il problema principale al momento sono i 767 mila contagiati in quarantena, che rappresentano solo il numero ufficiale, in quanto i realisarebbero almeno il doppio. Ma come mai ci sono ...

