Omicidio Willy, lettera di Marco Bianchi alla mamma della vittima: "Signora mia, il suo odio è lo stesso che prova mia madre verso il vero ... (Di mercoledì 29 giugno 2022) E' lo stesso sentimento che leggo negli occhi di mia madre, che è morta dentro e prova rancore per il vero colpevole, il bugiardo che ha rinchiuso i suoi figli in carcere al suo posto, per un crimine ... Leggi su lastampa (Di mercoledì 29 giugno 2022) E' losentimento che leggo negli occhi di mia, che è morta dentro erancore per ilcolpevole, il bugiardo che ha rinchiuso i suoi figli in carcere al suo posto, per un crimine ...

Pubblicità

LaStampa : Omicidio Willy, lettera di Marco Bianchi alla mamma della vittima: “Signora mia, il suo odio è lo stesso che prova… - cronacadiroma : Fratelli Bianchi e l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, lettera dal carcere “Quel ragazzo non è morto per mano nost… - il_Portavoce_ : Omicidio Willy, Marco Bianchi dal carcere: 'Ho toccato il fondo ma combatterò per la verità'. La lettera esclusiva… - __Dissacrante__ : Il 14 Luglio la sentenza per i fratelli Bianchi. La difesa ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce… -