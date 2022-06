Omicidio Willy, la lettera di Marco Bianchi dopo la richiesta di ergastolo del pm: 'Il vero colpevole è a casa' (Di mercoledì 29 giugno 2022) È lo stesso sentimento che leggo negli occhi di mia madre, che è morta dentro e prova rancore per il vero colpevole, il bugiardo che ha rinchiuso i suoi figli in carcere al suo posto, per un crimine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) È lo stesso sentimento che leggo negli occhi di mia madre, che è morta dentro e prova rancore per il, il bugiardo che ha rinchiuso i suoi figli in carcere al suo posto, per un crimine ...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Omicidio Willy, la lettera di Marco Bianchi dopo la richiesta di ergastolo del pm: “Il vero colpevole è a casa” https:… - CasilinaNews : #OmicidioWilly, Marco Bianchi scrive una lettera: 'Io e Gabriele siamo ragazzi di cuore' - infoitinterno : **Omicidio Willy: padre vittima, 'parole Bianchi? Aspettiamo sentenza e confidiamo giustizia'** - infoitinterno : Omicidio Willy Monteiro, Marco Bianchi scrive dal carcere: «Ho toccato il fondo ma combatterò per la verità» - infoitinterno : Omicidio Willy, Marco Bianchi in carcere a Viterbo. La lettera: 'Bugie su me e mio fratello' -