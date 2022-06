Omicidio Cordì, la pesante sentenza del Tribunale che condanna i colpevoli. I dettagli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Da poche ore, quindi, si è saputo quello che è stato deciso per coloro che hanno collaborato per l’Omicidio del cameriere. Si tratta di una vicenda di cui si è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 29 giugno 2022) Da poche ore, quindi, si è saputo quello che è stato deciso per coloro che hanno collaborato per l’del cameriere. Si tratta di una vicenda di cui si è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

citynowit : Vincenzo Cordì è morto dopo essere stato tramortito e dato alle fiamme ancora vivo - ACiavula : Gioiosa, omicidio Cordì: Ergastolo per la moglie e il suo amante, 23 anni di reclusione al figlio - Ciavula: - TelemiaLaTv : Locri (RC) : ecco la sentenza del processo per l’omicidio di V. Cordì : condannati all’ergastolo Susanna Brescia e… - Luisa70368354 : RT @redazionemetis: Pronunciata questa mattina la sentenza di primo grado del #processoCordì, che ha visto la condanna all’#ergastolo per S… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: #Locri: omicidio di Vincenzo Cordì, ergastolo per gli 'amanti diabolici'. La Corte di Assise ha condannato in primo gra… -

Bruciato vivo in auto nel reggino: ergastolo a compagna e amante di lei I due sono stati condannati perché ritenuti responsabili dell'omicidio di Vincenzo Cordì, di 42 anni, compagno di Susanna Brescia e padre di due bambini avuti con la donna, trovato carbonizzato all'... Ucciso e bruciato nella sua auto, due ergastoli ed una condanna a 23 anni Secondo l'accusa, il movente dell'omicidio è da ricercare nei difficili rapporti che Cordì intratteneva con la donna dalla quale aveva avuto due figli. I due sono stati condannati perché ritenuti responsabili dell'di Vincenzo, di 42 anni, compagno di Susanna Brescia e padre di due bambini avuti con la donna, trovato carbonizzato all'...Secondo l'accusa, il movente dell'è da ricercare nei difficili rapporti cheintratteneva con la donna dalla quale aveva avuto due figli.