Obbligo Pos da domani 30 giugno. Cosa fare in caso di rifiuto - Economia - quotidiano.net (Di mercoledì 29 giugno 2022) Obbligo Pos dal 30 giugno, 3 cose da sapere. Il rebus tabaccai Roma, 29 giugno 2022 - Obbligo di Pos da domani 30 giugno per commercianti e professionisti. Che dovranno accettare i pagamenti ...

