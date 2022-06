Nuovo sottopasso ferroviario | da oggi più accessibilità per i turisti

(Di mercoledì 29 giugno 2022) di Monica?De Santis Dalo scalodi Sapri sarà più accessibile ai visitatori, grazie al completamento dei lavori delrealizzati dalla Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) Un intervento costato circa un milone di euro e che ha visto la predisposizione del vano ascensore a servizio del primo marciapiede, l’adeguamento del primo marciapiede ad altezza 55 cm, la realizzazione di una nuova illuminazione a led, la riqualificazione delle balaustre e delle rampe di raccordo tra i marciapiedi e una nuova segnaletica di stazione.L’investimento complessivo per il recupero della stazione di Sapri sarà di circa 5 milioni di euro e rientra nel piano di interventi che RFI sta eseguendo nelle stazioni del Sud Italia per la loro riqualificazione e per l’abbattimento delle barriere ...

