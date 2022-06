Nuovi esordi e attesissimi ritorni per la fiction Rai: con Sergio Castellitto e Lino Guanciale, Serena Rossi e Maya Sansa, e tanti tanti altri protagonisti di serie di successo (Di mercoledì 29 giugno 2022) attesissimi ritorni e nuove interessanti serie tv segnano la nuova stagione autunnale della fiction Rai, che anticipa ora tutte le conferme e le novità che saranno in onda sulle sue reti da qui al nuovo anno. Un’offerta di fiction, come sempre composita, che tocca tutti i generi, dal poliziesco al thriller e alla commedia, e copre ogni fascia d’età, dalle produzioni di impegno civile ai coming of age sugli adolescenti. Molti i lavori che traggono ispirazione dalla letteratura italiana e internazionale, come i ben noti romanzi di Andrea Camilleri e non solo, anche Maurizio de Giovanni, Gianrico Carofiglio, Diego De Silva, Mariolina Venezia, Gabriella Genisi, Ilaria Tuti, come pure dai best-seller di Guillaume Musso e Frank Schätzing. Diverse inoltre le coproduzioni internazionali, con ... Leggi su amica (Di mercoledì 29 giugno 2022)e nuove interessantitv segnano la nuova stagione autunnale dellaRai, che anticipa ora tutte le conferme e le novità che saranno in onda sulle sue reti da qui al nuovo anno. Un’offerta di, come sempre composita, che tocca tutti i generi, dal poliziesco al thriller e alla commedia, e copre ogni fascia d’età, dalle produzioni di impegno civile ai coming of age sugli adolescenti. Molti i lavori che traggono ispirazione dalla letteratura italiana e internazionale, come i ben noti romanzi di Andrea Camilleri e non solo, anche Maurizio de Giovanni, Gianrico Carofiglio, Diego De Silva, Mariolina Venezia, Gabriella Genisi, Ilaria Tuti, come pure dai best-seller di Guillaume Musso e Frank Schätzing. Diverse inoltre le coproduzioni internazionali, con ...

TuttoQuaNews : RT @LuinoNotizie: Canottieri Germignaga, ottimi piazzamenti e tanti nuovi esordi in quel di Gavirate - Novara_e_Varese : RT @LuinoNotizie: Canottieri Germignaga, ottimi piazzamenti e tanti nuovi esordi in quel di Gavirate - LuinoNotizie : Canottieri Germignaga, ottimi piazzamenti e tanti nuovi esordi in quel di Gavirate - laregione : ‘Esordi’ alla Casa della Letteratura, nuovi libri e nuove voci -