Nuova serie tv sulla Formula1, il pilota Daniel Ricciardo segue l’esempio del campione Lewis Hamilton e lavora con Hulu (Di mercoledì 29 giugno 2022) Una Nuova serie tv sulla Formula1 è in lavorazione per conto di Hulu. Lo streamer della Disney sta collaborando con il pilota McLaren Daniel Ricciardo per sviluppare una serie tv di mezz’ora ambientata nel mondo del noto motorsport. I dettagli sulla trama del progetto sono top secret. The Hollywood Reporter svela però che la produzione è alla ricerca di uno sceneggiatore. La serie tv sulla Formula1 di Hulu, che è attualmente nelle prime fasi di sviluppo, proviene da ABC Signature, Lionsgate Television e Marty Bowen di Temple Hill, Wyck Godfrey, Phoebe Zimmer e Sydney Title. Ricciardo, che attualmente guida per la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Unatvè inzione per conto di. Lo streamer della Disney sta collaborando con ilMcLarenper sviluppare unatv di mezz’ora ambientata nel mondo del noto motorsport. I dettaglitrama del progetto sono top secret. The Hollywood Reporter svela però che la produzione è alla ricerca di uno sceneggiatore. Latvdi, che è attualmente nelle prime fasi di sviluppo, proviene da ABC Signature, Lionsgate Television e Marty Bowen di Temple Hill, Wyck Godfrey, Phoebe Zimmer e Sydney Title., che attualmente guida per la ...

