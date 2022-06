Nuova Apple Gift Card in Italia, cosa si può acquistare e tagli di memoria (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le nuove Apple Gift Card sono arrivate in Italia e in altri paesi europei come la Francia, la Spagna e la Germania. Si tratta di una carta regalo unificata per procedere agli acquisti digitali come a quelli di nuovo hardware con diverse metodologie possibili. I tagli di memoria sono tanti e personalizzabili sulla base delle diverse esigenze. cosa si può acquistare La Nuova Apple Gift Card consente di effettuare acquisti su App Store, Apple TV, Apple Music, iTunes e Apple Arcade. Ma non finisce qui, altre transazioni possono essere effettuate nell’app Apple Store, su Apple.com e naturalmente negli ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le nuovesono arrivate ine in altri paesi europei come la Francia, la Spagna e la Germania. Si tratta di una carta regalo unificata per procedere agli acquisti digitali come a quelli di nuovo hardware con diverse metodologie possibili. Idisono tanti e personalizzabili sulla base delle diverse esigenze.si puòLaconsente di effettuare acquisti su App Store,TV,Music, iTunes eArcade. Ma non finisce qui, altre transazioni possono essere effettuate nell’appStore, su.com e naturalmente negli ...

