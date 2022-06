Nuoto: Vezzali applaude Paltrinieri, 'sei il più medagliato di sempre, siamo fieri di te' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - "Oro e argento per l'Italia nei 10Km! Complimenti a Paltrinieri e Acerenza per la gara incredibile. Greg sei il più medagliato di sempre nel Nuoto. siamo fieri di te e di tutto il team italiano che ci sta dando grandi soddisfazioni!". Così su Twitter la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - "Oro e argento per l'Italia nei 10Km! Complimenti ae Acerenza per la gara incredibile. Greg sei il piùdineldi te e di tutto il team italiano che ci sta dando grandi soddisfazioni!". Così su Twitter la sottosegretaria allo sport Valentina

Pubblicità

CatelliRossella : Nuoto: Mondiali, Vezzali, mai vinto così tanto a un mondiale - Nuoto - ANSA - ansacalciosport : Nuoto: Mondiali, Vezzali, mai vinto così tanto a un mondiale. Sottosegretaria 'giornata incredibile, Paltrinieri im… - Ri_Ghetto : @VanessaCapone Vero vero, diciamo io preferisco la Pellegrini perché amo di più il nuoto ma in effetti la Vezzali d… - infoitsport : Nuoto: Mondiali, Vezzali, mai vinto così tanto a un mondiale - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Vezzali: 'Non abbiamo mai vinto così tanto in un Mondiale di nuoto' -