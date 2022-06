Nuoto di fondo | Mondiali Budapest 2022 | storica doppietta Paltrinieri-Acerenza nella 10 km

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Clamorosadell’Italia10 km diaididi. Straordinari Gregorio(primo) e Domenico(secondo), che si sono resi protagonisti di una gara sensazionale vincendo il duello finale contro il tedesco Wellbrock ed il francese Olivier. Non era mai successa una cosa del genere a livello maschile nel. Condotta di gara perfetta del carpigiano, che ha effettuato il forcing ad 1.2 km dal termine in previsione di uno sprint finale in cui sapeva di partire leggermente svantaggiato. Non è servito, visto che sia il campione del mondo ed olimpico in carica sia il transalpino non sono riusciti a reggere il ritmo infernale dettato da Greg. Ci è riuscito ...