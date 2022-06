Nuoto di fondo | Mondiali 2022 | Sharon van Rouwendaal vince la 10 km a Budapest | azzurre lontane

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Niente medaglie per l’Italia nella 10 km femminile didial Lupa Lake di(Ungheria). Le acque libere magiare, sede dei, non hanno riservato la top-3 ai colori azzurri in una gara molto tirata e in cui sono state le migliori rappresentanti della specialità a prendersi la scena. Dopo il negativo decimo posto della 5 km, l’olandesevansi è presa la rivincita andando a prevalere al termine di una gara decisa da uno sprint molto serrato. Abilissima la campionessa orange, già oro olimpico a Rio de Janeiro e argento a Cinque Cerchi in questa specialità, a leggere il contesto agonistico. Van, due volte oro sempre anegli Europei dell’anno passato (5-10 km), ha saputo ...

L'oro della 10 km mondiale a Budapest è di Sharon Van Rouwendaal, olandese che ora si allena in Germania, in volata, al tocco sulla tedesca Leoni Beck e sulla brasiliana Ana Marcela Cunha. Due ...... ORARI E TV GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO CALENDARIO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO PALLANUOTO: DATE, ORARI E TV CALENDARIODI: DATE, ... LIVE Nuoto di fondo, 10 km donne Mondiali 2022 in DIRETTA: Van Rouwendaal, rimonta d'oro! Azzurre lontane Niente medaglie per l'Italia nella 10 km femminile di nuoto di fondo al Lupa Lake di Budapest (Ungheria). Le acque libere magiare, sede dei Mondiali 2022, non hanno riservato la top-3 ai colori azzurr ...BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Resta stavolta a mani vuote l'Italia del nuoto di fondo ai Mondiali di Budapest. La 10 chilometri femminile vede infatti ...