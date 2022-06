Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri oro mondiale nei 1500 sl e nella 10 km: era successo una sola volta! Doppietta inedita per l’Italia (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ il giorno della festa dell’Italia a Budapest (Ungheria) e non è la prima volta. La rassegna iridata del 2022 ha sempre i contorni del trionfo e solo nella disciplina delle acque libere il computo è il seguente: 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi. Cinque medaglie iridate di cui due sono frutto della 10 km maschile odierna, specialità olimpica per eccellenza e dal livello qualitativo elevatissimo. Gregorio Paltrinieri ha dato un’ulteriore dimostrazione di che campione sia perché, dopo l’argento della 5 km, si temeva un epilogo simile per la facilità di nuotata esibita dal tedesco Florian Wellbrock. Sensazione sbagliatissima perché il tedesco si è dovuto accontentare del bronzo, venendo battuto non solo da Greg, ma anche dall’altro azzurro Domenico Acerenza (prima medaglia mondiale). Una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ il giorno della festa dela Budapest (Ungheria) e non è la prima volta. La rassegna iridata del 2022 ha sempre i contorni del trionfo e solodisciplina delle acque libere il computo è il seguente: 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi. Cinque medaglie iridate di cui due sono frutto della 10 km maschile odierna, specialità olimpica per eccellenza e dal livello qualitativo elevatissimo.ha dato un’ulteriore dimostrazione di che campione sia perché, dopo l’argento della 5 km, si temeva un epilogo simile per la facilità di nuotata esibita dal tedesco Florian Wellbrock. Sensazione sbagliatissima perché il tedesco si è dovuto accontentare del bronzo, venendo battuto non solo da Greg, ma anche dall’altro azzurro Domenico Acerenza (prima medaglia). Una ...

