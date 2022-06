Nuoto di fondo | Domenico Acerenza | “Lavorato tantissimo per questo | oggi stavo benissimo Ci ho provato nel finale | ma Paltrinieri spingeva tantissimo”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 giugno 2022)è ormai un gigante deldimondiale. Lo dimostra con una grande prova nella 10 km nelle acque libere di Budapest, che lo incorona come il secondo al mondo di questa distanza. Al primo posto, il connazionale ma soprattutto amico Gregorio. Una gara da applausi del lucano, apparso sempre attento ma soprattutto in controllo della situazione, facendo ben poca fatica a controllare i propri avversari e a rimanere nel gruppetto dei migliori che alla fine si è giocato le medaglie. Raggiungendo poi l’apoteosi negli ultimi metri, in cui è stato l’unico a rimanere in scia a. “Sono al settimo cielo – rivelasubito dopo la gara ai microfoni della Rai – ho...