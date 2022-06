Non si può dire qualcosa per tutti (Di mercoledì 29 giugno 2022) Da gennaio di quest’anno fino a ieri, dico ieri, ore 16,47 erano morte nel mondo 28 milioni 876 mila 703 persone: “Worldmeter”, verificare. tutti quelli molto ragionatori, molto co... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Da gennaio di quest’anno fino a ieri, dico ieri, ore 16,47 erano morte nel mondo 28 milioni 876 mila 703 persone: “Worldmeter”, verificare.quelli molto ragionatori, molto co... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

reportrai3 : - Secondo lei c’è una regia rispetto al fatto che Roma sia rimasta senza impianti tutti questi anni? - La città ch… - borghi_claudio : @boni_castellane Si può dire che non è ascoltata (responsabilità nostra, per carità) non che è sbagliata. Noi stiam… - Pontifex_it : Guardiamo i giovani sempre con un sorriso: loro porteranno avanti quello che abbiamo seminato. Un anziano non può e… - DgSilvia : Le cure e le accortezze nei confronti di una persona le hai se a quella persona ci tieni. Se non c’è interesse, si… - Carmerita1966 : RT @HoaraBorselli: E come ogni estate si legge di #cani legati al balcone con padroni in vacanza Abbandonati in autostrada o lasciati ore c… -