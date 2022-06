Non omnis moriar | quante attestazioni di stima che il Cavaliere sta ricevendo dopo la morte

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Non voglia sembrare irriguardoso, volendo al contrario essere espressione di un sincero compiacimento per lediche ilstala, ma manifestazioni di affetto di portata paragonabile a esse, finora si erano viste solo in Korea. Con una differenza più che abissale: in quel paese sono imposte, nella galassia Luxottica escono spontanee e, soprattutto sentite. Sarà così che giovedì osserveranno un giorno di lutto e quindi di chiusura tutti le “sue” attività sparse nel mondo. Di conseguenza varrà per Lui certamente il “non” e, ancor più, qualcosa conservata per tradizione orale nei campi. Alcuni braccianti, ritiratisi al fresco nelle ore più calde, hanno commentato l’evento attoniti. Uno di loro ha ...