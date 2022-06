Nominato il nuovo presidente del comitato gestione For Textile (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il comitato gestione For Textile nella seduta del 28 giugno ha provveduto a nominare il nuovo presidente del marchio nella persona di Andrea Taborelli Taborelli (Tessitura Serica A.M. Taborelli Srl) è stato presidente del gruppo Filiera tessile Confindustria Como. I componenti del comitato hanno espresso parole di ringraziamento nei confronti del presidente uscente Roberto Cozzi per il lavoro svolto e l’impegno profuso nel corso degli ultimi anni a sostegno e per la diffusione del Percorso For Textile. Tra le varie attività, il presidente uscente Cozzi ha supportato l’avvio della rendicontazione Esg For Textile attraverso la compilazione delle schede n. 25 (Sostenibilità Ambientale), n. 26 ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 29 giugno 2022) IlFornella seduta del 28 giugno ha provveduto a nominare ildel marchio nella persona di Andrea Taborelli Taborelli (Tessitura Serica A.M. Taborelli Srl) è statodel gruppo Filiera tessile Confindustria Como. I componenti delhanno espresso parole di ringraziamento nei confronti deluscente Roberto Cozzi per il lavoro svolto e l’impegno profuso nel corso degli ultimi anni a sostegno e per la diffusione del Percorso For. Tra le varie attività, iluscente Cozzi ha supportato l’avvio della rendicontazione Esg Forattraverso la compilazione delle schede n. 25 (Sostenibilità Ambientale), n. 26 ...

