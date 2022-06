No! Questa foto non rappresenta il premier Justin Trudeau in mutande, travestito da Tigro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un Trudeau inedito, quello che dovrebbe essere raffigurato in una foto che circola sui social: mutande di spiderman e crop top da Tigro (l’amico di Winnie The Pooh), mentre sorride alla telecamera atteggiando le mani a mo’ di ruggito. Vesti decisamente inusuali per un primo ministro. Ma vediamo perché il premier canadese non ha nulla a che fare con la foto in questione. Per chi ha fretta: Una foto condivisa da molti utenti sembra ritratte il premier canadese Justin Trudeau che indossa un bizzarro costume da Tigro In realtà l’immagine è il frutto di un fotomontaggio Diverse versioni della foto sono state messe in circolazione sin dal 2008, ogni volta con facce ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) Uninedito, quello che dovrebbe essere raffigurato in unache circola sui social:di spiderman e crop top da(l’amico di Winnie The Pooh), mentre sorride alla telecamera atteggiando le mani a mo’ di ruggito. Vesti decisamente inusuali per un primo ministro. Ma vediamo perché ilcanadese non ha nulla a che fare con lain questione. Per chi ha fretta: Unacondivisa da molti utenti sembra ritratte ilcanadeseche indossa un bizzarro costume daIn realtà l’immagine è il frutto di unmontaggio Diverse versioni dellasono state messe in circolazione sin dal 2008, ogni volta con facce ...

