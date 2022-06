No, la Bayer non ha ammesso che i vaccini anti-Covid sono una terapia genica (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il 5 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che Stefan Oelrich, «capo del dipartimento farmaceutico della Bayer», avrebbe ammesso al World Health Summit che il vaccino anti-Covid-19 sarebbe «una terapia genica». Viene riportata una presunta dichiarazione di Oelrich: «Se avessimo fatto un sondaggio due anni fa per sapere se le persone erano disposte ad accettare una terapia genica o cellulare e iniettarla nel corpo, avremmo probabilmente avuto un tasso di rifiuto del 95 per cento». Allegato al post oggetto di analisi è presente anche un video che mostra Oelrich dichiarare quanto riportato nel virgolettato precedente. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il video è ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il 5 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che Stefan Oelrich, «capo del dipartimento farmaceutico della», avrebbeal World Health Summit che il vaccino-19 sarebbe «una». Viene riportata una presunta dichiarazione di Oelrich: «Se avessimo fatto un sondaggio due anni fa per sapere se le persone erano disposte ad accettare unao cellulare e iniettarla nel corpo, avremmo probabilmente avuto un tasso di rifiuto del 95 per cento». Allegato al post oggetto di analisi è presente anche un video che mostra Oelrich dichiarare quanto riportato nel virgolettato precedente. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il video è ...

