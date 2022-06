No all’ora di religione: record in Toscana (Firenze con il 36%), Emilia-Romagna e Liguria. Tutti i dati (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Toscana è la regione con la più alta percentuale di studenti che non frequentano l'ora di religione: uno su quattro, il 25,23%. Subito dopo ci sono l'Emilia Romagna con il 24.84% e la Liguria con il 24,61%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 giugno 2022) Laè la regione con la più alta percentuale di studenti che non frequentano l'ora di: uno su quattro, il 25,23%. Subito dopo ci sono l'con il 24.84% e lacon il 24,61%. L'articolo .

