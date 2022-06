Nicolò Zaniolo al largo di Ponza è in dolce compagnia?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ed ecco chetorna tra le pagine del gossip ma questa volta le foto pubblicate dalla rivista Chi non sono quelle che ritraggono il calciatore non nel ruolo di tenero papà ma di un “tombeur de femmes” che sullo yacht si scatena e sembra marcare le curve di una bellissima ragazza. Non c’è il campo di calcio masegue le regole e non perde di vista l’obiettivo. Chi svela il suo interesse nei confronti di un’amica che forse è già molto di più per lui e che sembra sia una bravissima hair stylist. Sono indi altri amici, non sono soli e si scatenano tutti aldi. I paparazzi anche a distanza non possono fare a meno di notare le attenzioni tra i due e anche il bikini che sembra un tantino piccolo sul corpo della avvenente ragazza. Crema solare da ...