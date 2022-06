Neymar | il Chelsea si fa sotto e Tuchel lo accoglierebbe a braccia aperte…

Pubblicità

Vincenzo140893 : RT @ValePieraccini: (#CorSera) #Neymar: cessione in prestito e pagamento di parte dell’ingaggio.Viene imputato a O’Ney scarso impegno negli… - Tiarossi2 : RT @ValePieraccini: (#CorSera) #Neymar: cessione in prestito e pagamento di parte dell’ingaggio.Viene imputato a O’Ney scarso impegno negli… - ZonaJuventina : RT @ValePieraccini: (#CorSera) #Neymar: cessione in prestito e pagamento di parte dell’ingaggio.Viene imputato a O’Ney scarso impegno negli… - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: (#CorSera) #Neymar: cessione in prestito e pagamento di parte dell’ingaggio.Viene imputato a O’Ney scarso impegno negli… - ValePieraccini : (#CorSera) #Neymar: cessione in prestito e pagamento di parte dell’ingaggio.Viene imputato a O’Ney scarso impegno n… -

... e la fortuna di Marotta e di Lukaku è quella di avere trovato una società come il, appena ... Si parla dialla Juventus, di Ronaldo alla Roma, e chissà... Messi al Napoli. Sognare non ...L'alternativa è Timo Werner , in uscita dal. Calciomercato Juventus news/ Clamoroso dalla Spagna: "Offertie CR7!" Per quanto riguarda le uscite, è ufficiale la cessione di Gianluca ...A long-time national teammate and ex-club colleague of Neymar's has insisted the winger should play with him once again, this time in the Premier League.Wednesday's transfer gossip and rumours in the world of football, including the latest on PSG's stance on Neymar.