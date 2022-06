Newcastle, agente Botman: “‘Nick, un giorno voglio giocare in Premer League’. Ora ci siamo” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Milan ha ormai dovuto abbandonare la pista Sven Botman poiché il difensore ha scelto i firmare con il Newcastle. L’affare con i rossoneri sembrava vicino alla conclusione, ma l’inserimento degli inglesi ha cambiato le carte in tavola, anche perché l’olandese sognava di giocare in Premier League, almeno secondo il suo agente Nikkie Bruinenberg. Quest’ultimo, attraverso un post pubblicato sui propri profili social, ha rivelato in prima persona la confidenza che gli avrebbe fatto il suo assistito: “Nik, un giorno voglio giocare in Premier League. Eccoci”. Ora Botman dovrà dimostrare il suo valore anche in Inghilterra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nikkie Bruinenberg ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Milan ha ormai dovuto abbandonare la pista Svenpoiché il difensore ha scelto i firmare con il. L’affare con i rossoneri sembrava vicino alla conclusione, ma l’inserimento degli inglesi ha cambiato le carte in tavola, anche perché l’olandese sognava diin Premier League, almeno secondo il suoNikkie Bruinenberg. Quest’ultimo, attraverso un post pubblicato sui propri profili social, ha rivelato in prima persona la confidenza che gli avrebbe fatto il suo assistito: “Nik, unin Premier League. Eccoci”. Oradovrà dimostrare il suo valore anche in Inghilterra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nikkie Bruinenberg ...

