Nessuna disperazione per Anna Falchi che bacia Walter e dimentica Andrea (Di mercoledì 29 giugno 2022) Anna Flachi non è single, non è disperata dopo la separazione, la fine della lunga storia d’amore con Andrea Ruggieri. La splendida Anna Falchi è innamorata di nuovo, bacia Walter e si fa beccare dai paparazzi. Ancora una volta è la rivista Chi a pubblicare le foto della nuova coppia dell’estate e questa volta è Anna Falchi la protagonista. La showgirl e conduttrice volta pagina, dopo dieci anni di vita con Andrea tutto è già finito in archivio. Non deve essere stato semplice per lei chiudere un rapporto ovviamente importante ma l’ha fatto, ha scelto la felicità e in parte ha anche spiegato perché non era più giusto continuare. Il gossip di recente ha anche mostrato il trasloco, perché Anna e Andrea ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 giugno 2022)Flachi non è single, non è disperata dopo la separazione, la fine della lunga storia d’amore conRuggieri. La splendidaè innamorata di nuovo,e si fa beccare dai paparazzi. Ancora una volta è la rivista Chi a pubblicare le foto della nuova coppia dell’estate e questa volta èla protagonista. La showgirl e conduttrice volta pagina, dopo dieci anni di vita contutto è già finito in archivio. Non deve essere stato semplice per lei chiudere un rapporto ovviamente importante ma l’ha fatto, ha scelto la felicità e in parte ha anche spiegato perché non era più giusto continuare. Il gossip di recente ha anche mostrato il trasloco, perché...

Pubblicità

SereDomenici : @FuoridaquestaUe E' pazzesco, non riesco nemmeno a dare una risposta adeguata.Che differenza c'è tra grillini e leg… - GioCaramia : @barbarab1974 @YouTube Non ho nessuna simpatia per la Balanzoni, e questo non è un segreto. Ma in questo video tras… - Marisab79879802 : RT @LoScappatDiCasa: Negli #USA incominciano seriamente ad essere preoccupati. Ste 'balenottere' sono in sciopero per il sesso: 'NESSUNA SC… - Zznatyss : RT @LoScappatDiCasa: Negli #USA incominciano seriamente ad essere preoccupati. Ste 'balenottere' sono in sciopero per il sesso: 'NESSUNA SC… - K274863601 : RT @LoScappatDiCasa: Negli #USA incominciano seriamente ad essere preoccupati. Ste 'balenottere' sono in sciopero per il sesso: 'NESSUNA SC… -