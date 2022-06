(Di mercoledì 29 giugno 2022) UN SAGGIO SUL GRANDE SCRITTORE ABRUZZESE di Goffredo Palmerini(Pescara, 1910 – Roma, 1972)L’AQUILA – “Invito alla lettura di” (Mursia editore, Milano 2022, pp.384) è ilsaggio disul grande scrittore abruzzese, una rivisitazione ampiamente aggiornata e arricchita d’un precedente testo del 1996, tra le diverse opere che l’autrice ha dedicato ad(Pescara, 5 marzo 1910 – Roma, 20 novembre 1972). Non poteva dunque mancare, nella ricorrenza del 50° anniversarioscomparsa, specie da parteche tanti studi ha pubblicano su, uno dei più grandi ed eclettici autori del Novecento, questo ulteriore ...

NEL CINQUANTENARIO DELLA MORTE DI ENNIO FLAIANO UN NUOVO LIBRO DI LUCILLA SERGIACOMO L'AQUILA – "Invito alla lettura di Flaiano" (Mursia editore, Milano 2022, pp.384) è il nuovo saggio di Lucilla Sergiacomo sul grande scrittore abruzzese, una rivisitazione ampiamente aggiornata e arri